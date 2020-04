Lippi: “Inter cresciuta, ottimo lavoro di Conte! Barella mi piace, Eriksen…”

Lippi è intervenuto nel corso di “Maracanà” su “TMW Radio”. L’ex allenatore della Juventus e dell’Inter ha espresso il suo parere sulla stagione nerazzurra sotto la guida di Conte

OPINIONE – Così Marcello Lippi: «Piano piano ci è entrata dentro il campionato l’Inter. Ha fatto una stagione importante, è cresciuta mese dopo mese. Poi dopo ha perso sia con la Lazio che con la Juventus e si è staccata un po’. L’Inter ha ancora del potenziale inespresso. Antonio Conte ha fatto un ottimo lavoro, è una persona capace di coinvolgere tutte le persone che gli sono vicino e di far dare il massimo del rendimento. Deve sfruttare ancora qualche giocatore tipo Christian Eriksen per esempio, che ancora non ha espresso il meglio delle sue qualità. Nicolò Barella? Mi piace molto».