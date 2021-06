Lippi: «Innamorato calcisticamente di Barella. Gli Europei la conferma»

Lippi ha una preferenza particolare per Barella. L’ex allenatore dell’Inter, in collegamento da Viareggio per Sky Sport 24, dà un grande elogio al centrocampista nerazzurro in vista degli Europei.

LA SCELTA – Nicolò Barella ha cominciato gli Europei sul rendimento alto già fatto vedere in questi due anni all’Inter. Prestazioni che non lasciano indifferente Marcello Lippi: «Quando ha cominciato la sua avventura con la Nazionale io mi sono innamorato calcisticamente di Barella. È il giocatore che interpreta al meglio il calcio internazionale: aggredisce, attacca, combatte e si inserisce senza palla. Attacca gli spazi e va al tiro, fa gol di testa e in ogni maniera. Conquista palloni da tutte le parti, dà una mano dietro: è un giocatore completo. È il classico calciatore internazionale, sono convinto che troverà la sua conferma in questi Europei».