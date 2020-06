Lippi: “Gattuso diventerÃ  top come Conte. Napoli-Inter? Nessun vantaggio”

Lippi: “Gattuso diventerà top come Conte. Napoli-Inter? Nessun vantaggio”

Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico e campione del mondo con l’Italia, ma anche ex allenatore tra le altre di Inter e Juventus, nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato di Antonio Conte e Gennaro Gattuso, proprio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

DA GIOCATORI – Marcello Lippi, parla dei suoi “allievi” Antonio Conte e Gennaro Gattuso, che sabato si sfideranno in Coppa Italia: «Com’erano Antonio Conte e Gennaro Gattuso da giocatori? Due trascionatori, in campo e negli allenamenti. Due esempi continui per i compagni. E non soltanto generosi, grintosi, aggressivi. Avevano acume tattico e aiutavano a organizzare il gioco. Con quelle doti tecniche, tattiche e umane si capiva sarebbero riusciti in qualsiasi campo avessero deciso di impegnarsi. Cosa che gli ho detto quando hanno smesso: “Vedrai che avrai successo. Erano simili ma diversi: Rino era più bravo in interdizione anche se non disdegnava l’impostazione. Mentre Antonio attaccava gli spazi con e senza palla, chiudeva l’azione e segnava di testa e in acrobazia».

DA ALLENATORI – Marcello Lippi esalta le loro qualità non solo da giocatori ma soprattutto da tecnici, e parla di Napoli-Inter in programma sabato sera: «Conte un top in Europa? Gattuso lo diventerà, sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli. È arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti. Si vede che è una squadra di Gattuso. Napoli-Inter? Rino parte in vantaggio, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare… E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso».

Fonte: Gazzetta dello Sport.