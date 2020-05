Lippi: “Bisogna fare di tutto per finire la Serie A. I 5 cambi…”

Marcello Lippi, ex allenatore dell’Inter e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è invervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli”. Nel corso della sua intervista si è parlato della ripresa del campionato

EMERGENZA – Marcello Lippi ha parlato prima dell’emergenza Coronavirus: «Nel nostro Paese abbiamo certamente affrontato per primi uno tsunami che ha travolto tutti. Ora però la situazione è cambiata, sono passati 3 mesi e il covid-19 è sotto controllo. Bisogna stare ancora attenti e non si deve esagerare. Sarà una fase di convivenza con il virus ed è giusto far ripartire le attività commerciali e industriali, calcio compreso. Serie minori? Ora sono state sicuramente trascurate in questo periodo, arriveremo a delle riforme».

SERIE A – Lippi ha concluso parlato di come potrebbe riprendere la Serie A: «Quello che adesso è importante è riprendere per finire i campionati, ma regolarmente, io non sono d’accordo con play-off e play-out. Senza pubblico? Se bisognerà giocarci senza, ci si giocherà senza, così come le gare alle 16:30. Tutto quello che possiamo fare per il finire il campionato bisogna farlo. Le 5 sostituzioni potrebbero essere un rimedio. Certo chi ha delle rose lunghe e di un certo livello sarà avvantaggiato».

