Lippi: Â«Barella uno dei piÃ¹ forti centrocampisti al mondo! Inter cresciutaÂ»

Lippi: «Barella uno dei più forti centrocampisti al mondo! Inter cresciuta»

Condividi questo articolo

Marcello Lippi

L’Inter è prima in classifica a +4 sul Milan. Marcello Lippi – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – incorona Barella ma sul prosieguo del campionato predica calma. Di seguito le sue dichiarazioni

INCORONATO – L’Inter è prima in classifica a +4 sul Milan. Marcello Lippi elogia in particolare Nicolò Barella: «Barella è il più forte di tutti in questo momento, a parere mio è uno dei più forti centrocampisti al mondo. Di fatto essere il miglior centrocampista italiano vuol dire essere uno dei più forti al mondo. L’Inter è cresciuta tanto negli ultimi tempi, non è la stessa Inter di qualche mese fa. In questo momento non abbiamo una squadra di livello internazionale, in questo momento la più forte in Italia è l’Inter che però è uscita dalla Champions League e non è in Europa League».

CAMPIONATO APERTO – Sul prosieguo del campionato Lippi afferma: «Il campionato non è finito, l’Inter è la più continua è vero ma quarantacinque punti a disposizione sono tanti. E poi c’è un altro aspetto da considerare, cioè che loro malgrado, essendo fuori da tutte le altre competizioni, possono dedicare la loro preparazione solo al campionato. Ed è un vantaggio».

SPREGIUDICATA – Per finire, una considerazione su Romelu Lukaku e la spregiudicatezza dell’Inter di Antonio Conte: «Lukaku? E’ fortissimo, a parte il numero di gol che ha fatto permette all’Inter di giocare in tante maniere diverse. Le squadre di Conte fanno sempre tanta pressione, incutono timore, sono forti vicine alla porta però è anche fortissima quando gli avversari concedono un po’ di spazio: giocatori come Lukaku e Lautaro Martinez sono micidiali. Anche Achraf Hakimi. Sono molto produttivi in qualsiasi circostanza. Adesso l’Inter sta giocando con una convinzione, autostima e consapevolezza che gli permette di essere un po’ più spregiudicata».