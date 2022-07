Il Lione chiude il ritiro in Olanda: 0-5 di ieri riscattato! Avviso anche all’Inter

Il Lione rialza la testa dopo lo 0-5 subito ieri contro il Willem II, squadra di seconda divisione olandese. I francesi hanno battuto il Feyenoord a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter

RISCATTO − Il Lione chiude la sua tournée in Olanda riscattando l’umiliante sconfitta di ieri contro il Willem II. I francesi hanno battuto nel pomeriggio il Feyenoord per 2-0. In gol l’ex centravanti dell’Arsenal Alexander Lacazette e Jeff Reine-Adelaide. Sabato 30 luglio, il Lione sarà avversario dell’Inter al Dino Manuzzi di Cesena. Per l’Inter si tratterà della quarta amichevole stagionale dopo le uscite contro Lugano, Monaco e Lens. I nerazzurri hanno perso ieri per 0-1 in Francia (vedi highlights).