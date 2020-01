Linus: “Spalletti mi ha detto che appena arrivato in un club…”

Spalletti ha concluso la sua avventura con l’Inter lo scorso maggio dopo aver portato per due anni di fila i nerazzurri in Champions League. Oggi arriva un curioso retroscena su di lui raccontato da Linus

RETROSCENA – Linus, noto conduttore radiofonico, nel corso di un fuorionda del programma radiofonico “Deejay chiama Italia” ha raccontato all’ospite Pierfrancesco Favino e al co conduttore e tifoso dell’Inter Nicola Savino una confidenza fatta dall’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: «Lui quando arriva in una squadra nuova, capisce com’è lo spogliatoio poi prende chi è il più testa di c***o e poi lo appende al muro davanti a tutti». Ora la domanda che tutti si pongono: a chi è toccato nello spogliatorio dell’Inter?