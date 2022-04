Linus accusa: «Stadio? Progetto a metà strada per colpa di Zhang. Sala…»

Il deejay radiofonico Linus ha parlato in collegamento su Deejay football club della situazione relativa allo stadio di Inter e Milan. Il problema, secondo Linus, dipende da Zhang e dalla situazione economica nerazzurra

PROBLEMA − Le parole di Linus in merito alla questione stadio di Inter e Milan: «Il problema non è lo stadio ma gli interlocutori. Sala aspetta anche per questo. A Milano, si è costruito tantissimo negli ultimi 10 anni. Se questa roba qua te la lasciano a metà strada, se nel frattempo il presidente cinese dice da un momento all’altro che Zhang non conta più, funziona così. Le aziende cinesi sono tutte in mano allo Stato che può decidere da un momento all’altro che queste non esistono più. La parte che spingeva un po’ di più per lo stadio era quella milanista».