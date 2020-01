L’Inter vuole blindare Esposito con un rinnovo di cinque anni – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter vuole blindare il suo gioiello, Sebastiano Esposito. Con la maggiore età avrà un contratto di cinque anni.

NUOVO CONTRATTO – In casa Inter si inizia a programmare con largo anticipo anche quello che potrebbe essere il “regalo di compleanno” per Sebastiano Esposito. L’attaccante infatti, il 2 luglio taglierà un traguardo importante, quello dei 18 anni e con la maggiore età i piani della dirigenza interista sono quelli di legare Esposito al club fino al 2025. Una mossa per blindare il ragazzo che dal suo sbarco in prima squadra ha bruciato le tappe: dall’esordio in Champions League al primo gol segnato contro il Genoa (è andato a segno anche ieri in allenamento contro il Seregno), Esposito sta confermando di essere uno dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale.

TALENTO DEL FUTURO – Per questo il procuratore dell’attaccante, Augusto Carpeggiani, si è recato ieri nella sede di viale della Liberazione per incontrare la dirigenza interista e iniziare a parlare di quello che sarà il rinnovo del suo assistito. L’intenzione dell’Inter è appunto quella di far firmare all’attaccante un contratto che lo leghi, a partire da luglio, per altre 5 stagioni ai colori nerazzurri. Il baby fenomeno di Castellammare di Stabia cresciuto nelle giovanili verrebbe così blindato a tutti gli effetti, anche per evitare che si rifacciano sotto tutte le big dei campionati europei che già lo avevano cercato con insistenza quando giocava in Primavera.