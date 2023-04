L’Inter vive al presente! Il sogno Champions prevale sul futuro – TS

Vista l’incertezza sul futuro, all’Inter i giocatori pensano maggiormente agli obiettivi presenti che al piazzamento in campionato

SOGNO – I giocatori dell’Inter, mai come quest’anno, potrebbero coronare un grande sogno, ovvero arrivare quantomeno a giocarsi la finale di Champions League a Istanbul. TuttoSport ricorda come a inizio anno nessuno si aspettava che i nerazzurri potessero arrivare così in fondo in Europa. Questo pensiero, unito alla possibilità di mandare fuori la Juventus in Coppa Italia, sta allontanando i nerazzurri dall’obiettivo piazzamento in campionato. Anche perché, data l’instabilità societaria, molti giocatori non sono sicuri di rimanere a Milano. Per questo motivo l’obiettivo è puntare ad alzare i due trofei piuttosto che cercare il quarto posto in campionato. Tra quelli sicuri della permanenza ci sono Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ma eventuali offerte monstre verrebbero valutate dalla dirigenza nerazzurra. In caso di mancato accesso alla Champions League, l’Inter potrebbe cogliere la palla al balzo e ripartire con un nuovo progetto basato sui giovani e giocatori dagli ingaggi sostenibili.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino