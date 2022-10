L’Inter torna a vincere! Tutta la carica dei tifosi nerazzurri anche al Mapei Stadium

L’Inter segna, reagisce e vince contro il Sassuolo. Un risultato positivo e necessario ma non scontato, dopo i precedenti fallimentari in Serie A. L’ultima vittoria in Champions League aiuta e l’urlo nerazzurro incessante, anche al Mapei Stadium, incoraggia. Tutte le emozioni vissute sugli spalti durante Sassuolo-Inter.

IL RITORNO – L’Inter, dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League, torna a incidere anche in Serie A. I giochi non sono ancora chiusi. Forse, si spera, sono appena iniziati. I nerazzurri provano a farlo capire e lo fanno con un decisivo 1-2 contro il Sassuolo. La vittoria della squadra di Simone Inzaghi era necessaria. Addirittura quasi dovuta, per farsi perdonare delle ultime dolorose sconfitte in campionato. Però, proprio per questo motivo, e per l’ostilità di uno stadio come il Mapei Stadium, il successo nerazzurro non era affatto scontato. In realtà, quella disputata ieri dall’Inter non sembrava una partita in trasferta. Lo scenario era quello di Reggio Emilia ma, se si chiudevano gli occhi, sembrava di essere immersi nella classica atmosfera di San Siro.

Il calore dei tifosi dell’Inter anche in trasferta

IL SOSTEGNO – Il settore ospiti, baciato da un sole eccessivamente e inaspettatamente caldo, ha sostenuto l’Inter dal primo minuto del match sino alla fine. Tant’è che, gli incessanti cori della Curva Nord hanno surclassato la tifoseria di casa. Qualcun altro, invece, ha cercato di mimetizzarsi in tribuna, tra le maglie neroverdi. Ma contenere gli animi non è stato facile. Ai gol di Edin Dzeko (vedi focus) la gioia è esplosa, e gran parte dello stadio ha esultato. Il forte coinvolgimento dei tifosi, che nel corso della partita hanno riservato un coro anche a Simone Inzaghi (vedi articolo), è un dato da non sottovalutare. L’Inter chiama e il suo popolo risponde sempre, anche nei momenti più sconfortanti. Come quando, durante Sassuolo-Inter, è arrivato il pareggio della squadra di Alessio Dionisi. E nella mente degli interisti si è materializzata l’idea dell’ennesima partita persa a causa di una rimonta avversaria. La paura, però, è durata poco. Spazzata subito via dall’atteggiamento dei nerazzurri, con più voglia e decisione del solito. La vittoria dell’Inter contro il Sassuolo è stata l’eccezione che conferma la regola della rimonta o un nuovo inizio in Serie A?