L’Inter studia un piano per avere i sudamericani contro la Lazio – CdS

L’Inter rischia di non avere i sudamericani a disposizione in vista di Lazio-Inter in programma il 16 ottobre. Per questo motivo secondo il Corriere dello Sport, la società studia un piano preciso.

UN PIANO – I sudamericani dell’Inter sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matìas Vecino. Disputeranno tutti e tre gli incontri in programma, l’ultimo proprio nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15, e l’Inter ha in programma l’importante sfida di campionato contro la Lazio, sabato 16 ottobre. L’idea del club è quella di organizzare un charter per averli direttamente a Roma, dove la squadra arriverà venerdì pomeriggio. Magari sarà individuata anche una struttura dove i giocatori potranno svolgere una sorta di “collaudo”.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram