L’Inter spera per Sanchez e aspetta i gol di Lautaro Martinez – Sky

L’Inter sarà impegnata lunedì nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Non ci sarà Alexis Sanchez, i nerazzurri sperano di ritrovare il miglior Lautaro Martinez, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per “Sky Sport 24”

SI ATTENDE PER SANCHEZ – Sanchez non ci sarà in semifinale, possibile la sua presenza in panchina nell’eventuale finalissima: «Si attende il miglior Lautaro Martinez, gioca un pochino a sprazzi, ma se tornasse il Lautaro Martinez cecchino di inizio stagione, con questo Lukaku, veramente l’Inter può arrivare in fondo. L’Inter deve fare affidamento su di lui e su Lukaku, su Sanchez bisogna aspettare. Per la semifinale è impossibile, ci potrebbe essere una chance di vederlo in panchina per un’eventuale finale. Al momento i due attaccanti titolari sono Lautaro Martinez e Lukaku».