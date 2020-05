L’Inter si allena, Conte fa il tampone, Marotta guida i club di A – GdS

Condividi questo articolo

Proseguono gli allenamenti dell’Inter. Antonio Conte stamattina si sottoporrà all’agognato tampone. Mentre Giuseppe Marotta guida la rivolta dei club di Serie A contro il protocollo stringente

FINALMENTE – Solo una settimana fa si temporeggiava sui tamponi e i calciatori dell’Inter avevano ritardato la ripresa degli allenamenti individuali. Dopo sette giorni di carichi fisici, per smaltire l’immobilismo da divano, sono cambiate tante cose. Ma per la Serie A sembra essere rimasto tutto com’era prima. Si fatica a vedere la luce, ma nel frattempo non sono ammesse leggerezze. Ecco perché questa mattina Antonio Conte, insieme al resto dello staff medico e ai dirigenti (tra cui Giuseppe Marotta) si sottoporrà finalmente al tampone. In Lombardia c’è carenza di reagenti per effettuare i test, ecco perché si è temporeggiato. Ma il tecnico salentino ha comunque seguito a distanza gli allenamenti dei suoi ragazzi.

SI RIPARTE O NO? – I risultati dovrebbero arrivare entro domenica. Poi, da lunedì, via libera agli allenamenti di gruppo, anche se l’Inter ha fatto percepire la propria ostilità al protocollo stringente messo a punto dal Comitato tecnico-scientifico. Giuseppe Marotta ha espresso le ragioni dei club, sintetizzate intorno a tre questioni chiave (QUI i dettagli). Si attendono passi avanti per allentare la cinghia, altrimenti diventa complesso ipotizzare una ripartenza effettiva. Nel frattempo, però, Antonio Conte potrà tornare ad osservare da vicino i suoi calciatori, che oggi saranno regolarmente impegnati nell’ottava seduta di allenamento consecutiva.

Fonte: La Gazzetta dello Sport