L’Inter sceglie la prudenza per Brozovic e Gagliardini, le condizioni – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’Inter non ha alcuna intenzione di accelerare i rientri di Brozovic e Gagliardini, alle prese con problemi fisici.

MASSIMA PRUDENZA –L’Inter contro il Cagliari è ancora in emergenza a centrocampo. L’assenza più pesante è quella di Brozovic che ha ancora la caviglia sinistra dolorante. Rischiarlo non sarebbe opportuno anche perché il derby è all’orizzonte e adesso la squadra tornerà a giocare tre volte a settimana se mercoledì contro la Fiorentina sarà conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Prudenza anche riguardo a Gagliardini che ha ancora fastidi all’avampiede e non sarà rischiato.