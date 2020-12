L’Inter ritrova Vecino: i possibili sviluppi per il centrocampista – Sky

Matias Vecino

Matias Vecino sta per finire il lungo calvario che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco negli ultimi mesi. Il centrocampista si allena e il suo ritorno a disposizione è sempre più vicino, l’Inter ha diverse piste da percorrere

In casa Inter si è rivisto in questi ultimi giorni Matias Vecino. Il giocatore si sta allenando per l’ultima fase del suo recupero e a gennaio potrebbe tornare pienamente a disposizione di Antonio Conte. Quello sarà il momento di prendere una decisione sul suo futuro, il giocatore è dato ormai fuori dai progetti di Antonio Conte e, da pienamente recuperato, ha ancora un certo valore sul mercato con diverse squadre che potrebbero essere interessate. Non è però totalmente da escludere un suo reintegro in squadra da parte di Antonio Conte che ne stima comunque il fatto che possieda caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti in rosa che lo rendono adatto al gioco del tecnico. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.