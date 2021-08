L’Inter ritrova il pubblico, pronte due maglie celebrative

L’Inter domani farà il suo esordio nella Serie A 2020-21 ospitando il Genoa al Giuseppe Meazza. Sarà l’occasione per ritrovare il pubblico allo stadio dopo un anno e mezzo di porte chiuse. La società prepara delle maglie celebrative.

Inter-Genoa di domani alle 18:30 non sarà solo il via alla Serie A 2020-21 con i nerazzurri con lo scudetto sulle maglie. Sarà anche il ritorno del pubblico negli stadi dopo un anno e mezzo di porte chiuse a causa della pandemia. Con le restrizioni anti Covid-19 ancora in vigore non ci sarà ancora un tutto esaurito, ma la capienza al 50% sarà già un primo passo verso la normalità e si attendono almeno 30.000 spettatori domani al Giuseppe Meazza. Per festeggiare l’evento la società nerazzurra ha annunciato la vendita di alcune maglie celebrative dove campeggerà l’ormai immancabile “IM” accompagnato da “BACK”. Un modo per far dire al pubblico “sono tornato”.