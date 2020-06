L’Inter ritrova i problemi: pochi risultati, gioco prevedibile voluto da Conte – CdS

Alberto Polverosi sul “Corriere dello Sport” sottolinea come l’Inter abbia sempre gli stessi problemi. Il gioco su cui Conte insiste tanto è prevedibile e i giocatori sono ingabbiati.

STESSI PROBLEMI – Due partite dopo più di tre mesi. Non abbiamo altri elementi, ma possiamo riprendere la discussione sul calcio. Più che indicazioni possiamo parlare di sensazioni. Ce n’è però una più forte: Sarri, Pioli e Conte hanni gli stessi problemi che avevano prima della sosta. Rimasti in sospeso a fine febbraio/inizio marzo, riproposti al primo impatto con la nuova epoca di calcio.

CRISI INTER – Con l’Inter eravamo rimasti alla tre sconfitte di fila: Napoli, Lazio, Juventus. Poi la sosta. Erano state pesantissime e solo una poteva essere rimediata, quella in Coppa Italia. Invece è arrivata l’eliminazione. Se la stagione di una grande pone tre obiettivi principali (e l’Europa League di scorta) il rischio per Conte è che siano già sfumati tutti e tre. I risultati erano il problema pre-virus e continuano ad esserlo post-virus.

GIOCO PREVEDIBILE – Insieme ai risultati però anche il gioco induce a pensare che da ora in poi Conte sia constretto a inventarsi qualcosa di diverso. L’Inter gioca su binari senza scambi e non ha il coraggio (la qualità, la preparazione) di uscirne fuori perché teme di deragliare. Finché la condizione è al top (e i nerazzurri si sono dimostrati meglio, molto meglio del Napoli dal punto di vista atletico) con la forza d’urto riesce a spingere indietro qualunque squadra. Ma appena arriva un po’ di appannamento la manovra perde efficacia. Candreva, Young, Moses e Biraghi sono esterni di corsa, non creativi, diligentemente adatti agli schemi di Conte, ma ripetitivi nei movimenti. Quando attaccano la difesa sa sempre cosa aspettarsi, come finirà l’azione, è preparata, si fa trovare piazzata.

ERIKSEN INGABBIATO – Sotto questo profilo potrebbe aiutare Eriksen, autore di una prestazione incoraggiante col Napoli. Ma anche lui al San Paolo è sembrato più preoccupato di calarsi nei meccanismi di Conte, per non deluderlo ancora, più che dare fondo alla sua fantasia. Una sana disobbedienza non farebbe male.