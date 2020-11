L’Inter perde anche Kolarov, i possibili tempi di recupero – SM

Aleksander Kolarov si è aggiunto alla lunga lista dei giocatori dell’Inter risultati positivi al Covid-19. Il club spera di poterlo recuperare entro la fine del mese dovesse negativizzarsi in fretta

Il Covid-19 ha dato oggi un’ulteriore doccia fredda per l’Inter e Antonio Conte. Aleksander Kolarov è risultato positivo andando così ad allungare la lista dei giocatori della rosa colpiti dal virus in queste ultime settimane. Salterà di sicuro la prossima sfida di campionato contro il Torino e quella di Champions League contro il Real Madrid. Secondo “Sport Mediaset” la speranza di Antonio Conte e dello staff dell’Inter è che Kolarov possa negativizzarsi in fretta come successo ad alcuni dei suoi compagni per tornare a disposizione in occasione del match del 28 novembre contro il Sassuolo.