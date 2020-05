L’Inter per convincere Mertens manda in pressing Lukaku...

L’Inter per convincere Mertens manda in pressing Lukaku – TS

“Tuttosport” sottolinea che l’Inter per convincere Mertens può sfruttare il pressing di Lukaku, suo compagno di nazionale.

COMPAGNI DI NAZIONALE – Per completare l’attacco a costo zero l’Inter punta su Mertens. Il pressing sul belga è portato in primis da Lukaku, che ha un ascendente sui suoi compagni di nazionale e apprezzerebbe fare coppia. Il rinnovo col Napoli dell’attaccante sembra sempre più lontano, ma i nerazzurri devono vedersi dalla concorrenza del Chelsea. I londinesi lo avevano già cercato a gennaio, nel periodo di massima rottura col club azzurro. L’Inter ha offerto a Mertens un biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni a stagione. Più bonus alla firma.