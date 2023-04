L’Inter pensa già alla Juventus: tornano in campo i titolarissimi – TS

L’Inter pensa già al ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Per l’occasione, Inzaghi farà giocare i titolarissimi delle Coppe

TITOLARISSIMI – TuttoSport afferma che Simone Inzaghi, in occasione della partita contro la Juventus di mercoledi, schiererà dal 1′ tutti i titolarissimi. Spazio quindi a chi non ha giocato o a chi è subentrato contro l’Empoli. In porta tornerà Onana, in difesa Darmian e Bastoni, in mezzo al campo c’è un ballottaggio tra Brozovic e Calhanoglu. Gli altri due posti, in ogni caso, saranno occupati da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce torneranno Dumfries e Dimarco, mentre in attacco Dzeko potrebbe essere affiancato da uno tra Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi in gol nella sfida contro l’Empoli.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna