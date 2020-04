L’Inter pensa al rinnovo di Brozovic, ecco i dettagli – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter pensa ad un rinnovo di contratto per Marcelo Brozovic. C’è il nodo della clausola.

RINNOVO IN VISTA – La vetrina di mercato se la sono presa altri in questi mesi, ma negli ultimi giorni i riflettori sono arrivati anche su Brozovic. Voci croate lo danno sui taccuini delle big europee. E questo ha acceso una spia rossa in casa Inter. A dire la verità la posizione del croato è sotto analisi da temo. Il suo contratto da 3,5 milioni fino al 2022 non crea allarmi. Piuttosto Marotta è preoccupato della clausola da 60 milioni attivabile nei primi 15 giorni di luglio. Quindi non sfruttabile nel prossimo mercato. Tuttavia la società potrebbe accelerare le trattative per il rinnovo, un’idea già in cantiere, proprio per togliere la clausola in modo da blindarlo. La proposta per convincere il suo agente è di prolungare l’accordo al 2023 alzando l’ingaggio a 4,5 milioni.