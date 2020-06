L’Inter pensa a Radu come vice Handanovic, ecco i motivi – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta pensando di puntare su Radu come vice Handanovic per la prossima stagione, senza investire su nuovi nomi.

DUE IDEE – Per il ruolo di vice Handanovic nella prossima stagione l’Inter sembra essere arrivata a un nome. Si tratta di Radu. Il portiere prodotto del vivaio all’inizio sembrava tagliato fuori. La società aveva in mente due opzioni, diverse. La prima portava a un secondo con già grande esperienza in A e nel ruolo di secondo. E in questo senso il nome era Sepe. La seconda puntava a un investimento anche importante su un portiere che dopo un anno potesse raccogliere il testimone di Handanovic. Il prossimo titolare. Un nome era quello di Musso.

VIA ALTERNATIVA – La situazione che si è venuta a creare anche a seguito dell’emergenza Covid però ha fatto sì che si rimescolassero un po’ le carte. La scelta ora pare Radu, reduce da una stagione con luci e ombre tra Genoa e Parma. Il rumeno tornerà quindi all’Inter, dove ha anche già trovato casa, che sempre dal Genoa lo aveva riscattato nell’estate 2019 per 10 milioni, stabilendo per il giocatore uno stipendio di 2 milioni circa bonus inclusi. Quindi piuttosto importante.

PRODOTTO DEL VIVAIO – Il fatto che possa essere iscritto nelle liste come giocatore del vivaio libererà spazio in rosa dando più opzioni a Conte. Che avrà anche la possibilità di studiarlo ogni giorno in allenamento in modo da prendere una decisione definitiva su di lui. Il destino sta nei suoi guantoni: Radu ha un anno per dimostrare di poter essere l’erede di Handanovic. Altrimenti l’Inter investirà su un altro nome la prossima estate.