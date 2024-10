L’Inter Miami vince la MLS grazie a Messi e si qualifica al Mondiale per Club

L’Inter Miami vince la MLS Supporter’s Shield 2024. La squadra di David Beckham si conferma la migliore squadra nella stagione regolare grazie alla vittoria per 6-2 contro il New England Revolution. Grazie soprattutto a una tripletta di Lionel Messi. Dopo questo risultato, Infantino ha annunciato la qualificazione al Mondiale per Club.

VITTORIA IN MLS – L’Inter Miami vince il campionato posizionandosi al primo posto in classifica MLS a quota 74 punti (record di sempre in MLS). Tutto frutto delle ventidue vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte. C’è chiaramente lo zampino di Lionel Messi, che in questa stagione è stato assoluto protagonista grazie ai 20 gol realizzati. Decisiva la tripletta del campione argentino nell’ultima partita. I campioni hanno concluso la stagione regolare della MLS sabato con una vittoria per 6-2 contro il New England Revolution. Questa vittoria permette a Messi e compagni di qualificarsi al prossimo Mondiale per Club. L’Europa invierà il contingente più numeroso con dodici rappresentanti (tra cui Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Paris SG), seguita dal Sud America con sei squadre (tra cui Boca Juniors e River Plate).

Qualificazione al Mondiale per Club 2025

TRENTAUNESIMA – Nel 2025, la FIFA organizzerà la prima Coppa del Mondo per Club a 32 squadre (invece di 7). Una competizione che prima era annuale e che ora si svolgerà ogni quattro anni. Il Mondiale per Club, esteso a 32 squadre, si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L’Inter Miami è stata scelta per rappresentare il Paese ospitante grazie alle eccezionali e costanti prestazioni del club. L’Inter Miami giocherà l’apertura del torneo il 15 giugno all’Hard Rock Stadium. L’Inter Miami è la trentunesima partecipante nota, grazie a un invito Fifa riservato a un club americano. Mentre gli altri club hanno conquistato il loro posto nelle coppe continentali.