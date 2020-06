L’Inter lavora al rinnovo di Brozovic: Ã¨ lui il centro del gioco – TS

L’Inter lavora al rinnovo di Brozovic: è lui il centro del gioco – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter vuole rinnovare il contratto di Brozovic. Il croato è sempre più il centro del gioco dei nerazzurri.

RINNOVO SENZA CLAUSOLA – Brozovic corre veloce verso il rinnovo. Il croato è al centro dell’Inter e il club vuole blindarlo. Per questo si lavora al prolungamento del contratto fino al 2023 e a un adeguamento dello stipendio, che al momento è sui 4,5 milioni a stagione. In più è volontà di Marotta togliere la clausola rescissoria presente nell’accordo che dura fino al 15 luglio e mette su Brozovic un prezzo da 60 milioni. Cifra importante, ma abbordabile per le big europee. Specie per un centrocampista all’apice della sua maturazione.

CHE CAMBIAMENTO – L’Inter anche con Conte in panchina è “Epic-centrica”. Sempre titolare in campionato e in Champions League, salvo infortuni o squalifiche. E in assenza di Handanovic con la Lazio in campionato e in Coppa Italia col Napoli ha indossato pure la fascia di capitano. Chi l’avrebbe mai detto dopo l’ammutinamento ai tempi di de Boer nella gara con l’Hapoel Beer Sheva quando lasciò lo stadio dopo essere stato sostituito? L’Inter lo “squalificò” pure per un mese.

DA SPALLETTI A CONTE – Il chip a Brozovic lo ha cambiato Spalletti facendolo diventare regista e centro di gravità dell’Inter. Un carico di responsabilità che, unito alla paternità, lo ha fatto crescere in campo e fuori. Conte ha trovato un regista di livello internazionale, un prodotto fatto e finito e ha soltanto modellato il giocatore per renderlo più funzionale al suo calcio. La regia del croato si è fatta più asciutta e verticale. Ora resta solo vincere qualche trofeo con l’Inter.