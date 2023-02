L’Inter in Coppa si fa bella: una costante nell’era Inzaghi e una novità – TS

L’Inter di Simone Inzaghi rimane una squadra molto forte nelle competizioni che prevedono gare secche. In più, nel 2023 c’è una nuova tendenza che può far ben sperare

COSTANTE E NOVITÀ– l’Inter di Simone Inzaghi in Coppa risponde sempre presente. Ormai è una costante dell’era Inzaghi, che nelle competizioni in gara secca si è dimostrato un grande allenatore. La novità nel nuovo anno è che l’Inter ha cambiato atteggiamento nei big match. Se nella prima parte di stagione questi sembravano essere il tallone d’achille della squadra nerazzurra, nel 2023 l’Inter li ha vinti tutti. Il primo contro il Napoli capolista, poi la conquista della Supercoppa italiana contro il Milan e infine il quarto di Coppa Italia vinto ieri sera contro l’Atalanta. La Dea, tra le altre cose, è al momento la squadra più in forma in campionato dopo il Napoli.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino