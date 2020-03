L’Inter ha un limite mentale e crolla nel secondo tempo: serve piano B – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea i limiti principali dell’Inter emersi in questa stagione. La squadra dura un tempo e mentalmente è fragile.

CROLLO MENTALE – Tutti si attendevano domenica sera un’Inter agguerrita, caricata a pallettoni da Conte, ex di turno, per cercare di rientrare nella corsa scudetto e dire a tutti: ehi, ci siamo anche noi. Invece i nerazzurri, al di là di una buona mezzora fra il finale di primo tempo e l’inizio della ripresa, non hanno mai fatto male a Szczesny. E dopo il gol di Ramsey, l’Inter si è sfaldata, non riuscendo a reagire. Mostrando così non solo una debolezza tecnica nel sapere trovare delle alternative al gioco consolidato dalla scorsa estate, ma anche un mentale.

COME ALTRE VOLTE – Copione identico a quello evidenziato tre settimane fa all’Olimpico con la Lazio, quando l’Inter non riuscì a respingere il veemente secondo tempo dei ragazzi di Simone Inzaghi. E un andamento simile si era notato anche contro l’Atalanta a inizio gennaio – bergamaschi dominanti nella ripresa e Inter rintanata in difesa a incassare i cazzotti come un pugile tramortito all’angolo – o nel clamoroso ko di Dortmund, quando l’Inter chiuse in vantaggio per 2-0 il primo tempo, salvo essere travolta nella ripresa dalla marea gialla (ko poi decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi).

PIANO B? – Un difetto, quello dei cali nel secondo tempo, che da gennaio in poi è emerso ancora di più nella squadra di Conte, come se il grande avvio di stagione, dovuto anche a un’eccellente condizione atletica, abbia tolto poi energie a Brozovic e compagni in questo 2020. Calata la corsa, l’Inter si è spenta, in mancanza anche di un “piano B” tattico con gli avversari bravi a trovare le contromisure. In fondo l’andamento delle prime sette giornate dei due gironi dice molto: 18 punti su 21 all’andata (6 vittorie e la sconfitta con la Juve), 8 su 18 al ritorno (manca la gara con la Samp).