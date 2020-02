L’Inter ha nel mirino la sfida con la Juventus, snodo fondamentale – TS

“Tuttosport” sottolinea l’importanza di Juventus-Inter, gara in programma nel prossimo weekend. I nerazzurri hanno già nel mirino la sfida.

OBIETTIVO JUVENTUS – Missione Juventus. Molte delle ambizioni nerazzurre passino da quanto accadrà il primo marzo all’Allianz Stadium. Lo sguardo vola già alla prossima settimana. Perché dopo aver perso all’andata per 2-1 a San Siro e aver subito lo stesso risultato domenica scorsa a Roma con la Lazio, l’Inter avrà bisogno di fare risultato contro la Juventus per certificare anche contro una diretta concorrente il ruolo di candidata al titolo. Nonostante pure ieri Conte abbia ribadito come l’obiettivo sia quello di migliorare e fare il proprio percorso, senza guardare a traguardi troppo ambiziosi.

TURNOVER IN COPPA – Ora l’Inter ha davanti sei giorni di allenamenti mirati per far arrivare gli undici che scenderanno in campo contro Ronaldo nella miglior condizione possibile. L’aver vinto 2-0 a Razgrad, permetterà infatti a Conte di attuare un notevole turnover per la gara di ritorno in programma 72 ore prima del rendez-vous torinese. Naturalmente Conte non potrà schierare undici Primavera contro il Ludogorets: il 2-0 dà serenità, ma i bulgari per un’ora hanno tenuto botta e dunque la partita andrà comunque affrontata col giusto spirito. Ma il bersaglio grosso è nel prossimo weekend.