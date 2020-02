L’Inter ha il maestro Conte. Juventus in difficoltà. Lazio nell’ombra – GdS

La corsa scudetto si appresta ad entrare nel vivo. Inter, Juventus e Lazio resteranno aggrappate fino all’ultimo briciolo di energia. Antonio Conte ha restituito credibilità ai nerazzurri, mentre Maurizio Sarri sta cercando di plasmare la sua mentalità. La Lazio, invece, cammina coi fari bassi, pronta a saltare fuori nel momento più opportuno.

BAGARRE – La lotta a tre fra Inter, Juventus e Lazio sta infiammando i piani alti del nostro campionato. La grande dose di incertezza, per la volata finale, potrebbe spezzare un dominio durato 8 anni, restituendo brio ed effervescenza alla Serie A. I bianconeri, secondo Arrigo Sacchi, sono stati battuti dal Verona con merito. L’organizzazione di gruppo ha avuto la meglio sulle individualità. Alla squadra di Sarri manca comunicazione, predisposizione al sacrificio e compattezza. Tutti requisiti diventati una costante nel ciclo di Massimiliano Allegri. Il fatto che la Juventus abbia perso tali peculiarità, ne mette a rischio i gradi di favorita per il campionato e per la Champions League. Ivan Juric ha di fatto rubato l’idea a Sarri: aggressione furibonda e linee cortissime nel pressing asfissiante. Risultato: Juventus inguardabile nei primi trenta minuti, ritmo lento e velocità di gioco inesistente. Ora Sarri si trova in una situazione piuttosto scomoda: è un grande allenatore, ma guida un gruppo non esattamente abituato a ragionare in maniera offensiva. Cambiare mentalità non sarà semplice.

CARATTERE – Passando all’Inter, i nerazzurri hanno trionfato in un derby double face. Per 50′ il Milan ha dominato e giocato la miglior partita della sua stagione. Zlatan Ibrahimovic è stato straordinario. Probabilmente il 4-2 finale è stato anche fin troppo severo. Il primo tempo degli uomini di Antonio Conte è stato preoccupante. Pressing balbettante ed una fatica tremenda a risalire il campo palla a terra. Il centrocampo era in affanno. Ma dopo l’intervallo, è venuta fuori un’Inter consapevole e aggressiva. La mano del “maestro” Conte si è vista, eccome.

FARI SPENTI – Vietato trascurare la Lazio, che domenica sera sarà di scena all’Olimpico contro l’Inter, e dista un punto soltanto dalle due battistrada. La vittoria contro un Parma esperto e gagliardo è stata fondamentale. I biancocelesti ormai giocano a memoria. I meccanismi sono stati rodati e oliati negll’arco degli ultimi tre anni. La squadra si aiuta e rema verso traguardi lontani. In più, c’è una colonna vertebrale decisiva: Francesco Acerbi, Lucas Leiva, Luis Alberto e Ciro Immobile. La Lazio non ha tradizione gloriosa come Juventus e Inter, ma gode del vantaggio di giocare una sola partita a settimana. La lotta scudetto si preannuncia più infernale che mai.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Arrigo Sacchi