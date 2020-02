L’Inter ha bisogno di Eriksen, in Europa League la prima prova? – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea quanto l’Inter abbia bisogno di Eriksen. Il danese si vedrà titolare in Europa League?

TROPPA FATICA – Eriksen all’Inter deve ancora inserirsi. Il fatto è che ora però la squadra ha l’assoluta necessità di inserire un giocatore come lui nel suo spartito. Il gioco nerazzurro, infat- ti, è diventato troppo prevedibile, perché si è accentuata la tendenza a cercare il lancio lungo per le punte o il cambio di gioco per gli esterni e così gli avversari hanno ormai studiato i punti deboli e adottato le contromisure. C’è chi è riuscito a farle funzionare al meglio, come il Napoli per tutti i 90’, o solo parzialmente, come il Milan nel primo tempo del derby. Ma è ormai evidente che, contro le difese chiuse, senza spazi, senza campo, l’Inter fatica. E se non riesce a trovare il gol presto, con il passare dei minuti la situazione diventa ancora più complicata.

VARIABILE DECISIVA – Insomma, serve qualcuno che esca dagli schemi, una variabile in più che si aggiunga a tutto quello che è già stato codificato. Volendo sintetizzare il cosiddetto “apriscatole”. Ebbene, Eriksen è esattamente questo e, comunque, un qualcosa che prima del suo arrivo l’Inter non aveva. Perché ha una qualità superiore, perché ha fantasia e visione di gioco, perché sa trattare il pallone e saltare l’avversario, e perché, all’occorrenza, sa pure inventarsi una conclusione da fuori e non soltanto attraverso un calcio piazzato. Non a caso, contro il Napoli, i momenti migliori dell’Inter sono stati quelli con il danese in campo, che ha pure sfiorato il gol.

ATTESA PER L’EUROPA LEAGUE – E allora quando scoccherà l’ora di Eriksen? Il prima possibile, verrebbe da dire. Anche perché Sensi, che, di fatto, ha giocato al suo posto l’altra sera, non è certo in condizioni così brillanti. Al massimo potrà essere più funzionale in fase di non possesso. E, infatti, per la sfida di domenica con la Lazio, il favorito in mediana, oltre a Brozovic e Barella, è Vecino, uomo da corsa e già decisivo nel derby. Eriksen, insomma, continuerebbe a essere una carta da giocare nella ripresa. Nell’attesa di giocare nuovamente dall’inizio giovedì prossimo, contro il Ludogorets in Europa League.