L’Inter frena sul più bello: Pedro dice di no – TS

Nel recupero Arnautovic spreca, poi Inzaghi e Baroni si fanno espellere: finisce 2- tra Inter e Lazio, con i nerazzurri – scrive Tuttosport – che falliscono il sorpasso sul Napoli.

SOGNO – In una serata ricca di emozioni e ribaltoni, l’Inter spreca l’opportunità di tornare in vetta e riaprire la corsa scudetto. Il pareggio contro la Lazio, arrivato nonostante il Napoli sia stato fermato a Parma, lascia i nerazzurri a -1 a una giornata dalla fine. Ora Conte potrà chiudere i conti contro un Cagliari già salvo, mentre l’Inter sarà ospite del Como. A pesare sul risultato finale sono stati gli errori difensivi (Acerbi-Bastoni sul primo pareggio, Bisseck sul rigore del 2-2), la poca lucidità sotto porta e le occasioni sprecate, come quella clamorosa di Arnautovic nel recupero. Inzaghi, che ha scelto di affidarsi ai titolari (con Lautaro Martinez e Pavard out), ora dovrà puntare tutto sulla finale di Champions.

Inter, una ripresa al cardiopalma

RIPRESA – Baroni ha risposto all’emergenza con soluzioni intelligenti: Dia largo, Tavares terzino, Vecino alto per disturbare la regia interista. Dopo un avvio bloccato, la Lazio ha avuto la prima grande chance con Isaksen, fermato da Sommer. L’Inter, invece, ha colpito sul gong del primo tempo con Bisseck dopo angolo di Calhanoglu. Nella ripresa, Pedro – subentrato a Isaksen – ha firmato l’1-1 approfittando di un pasticcio difensivo. Dumfries ha riportato avanti l’Inter di testa, ma una deviazione col braccio di Bisseck ha portato al rigore del nuovo pari, trasformato ancora da Pedro dopo richiamo del Var. Nel finale, forcing disperato nerazzurro: Arnautovic ha sbagliato da due passi e si è visto annullare un gol per fuorigioco. Acerbi ha sfiorato il colpo nel recupero, ma il destino stavolta non ha sorriso all’Inter.

Fonte: Tuttosport