L’Inter fa i complimenti: «Chelsea, congratulazioni»

L’Inter ha mandato un messaggio di complimenti in inglese al Chelsea per la vittoria di ieri sera a New York contro il Psg.

COMPLIMENTI – L’Inter, all’indomani della vittoria del Chelsea contro il Paris Saint-Germain nella finale del Mondiale per Club, ha affidato al proprio account X in inglese il messaggio di congratulazioni al club londinese. Queste le parole del club nerazzurro al termine della prima edizione del FIFA Club World Cup: «Ci congratuliamo con il Chelsea per aver vinto la prima edizione del nuovo Mondiale per Club della FIFA».

We pass on our congratulations to @ChelseaFC for winning the first edition of the new @FIFACWC! 👏 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 14, 2025