L’Inter e i big match: in Coppa Italia un’eliminazione che non aiuta – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza il delicato momento dell’Inter di Antonio Conte. La partita di Napoli ha messo in evidenza lacune che attanagliavano i nerazzurri prima del lockdown. Il tecnico pugliese è chiamato a dare una scossa

DELUSIONE – L’Inter non nasconde la delusione: la Coppa Italia veniva considerata, oltre che un traguardo alla portata, l’ideale apertura di un ciclo vincente. Ecco perché le facce di Antonio Conte e dei dirigenti nerazzurri, sull’aereo di rientro da Napoli e atterrato a Milano alle 2.15, tradivano insoddisfazione. Soprattutto dopo aver visto all’opera una Juventus non al top, dunque battibile. Non basta la prestazione positiva ad addolcire la notte di Napoli, gravida di rimpianti. L’Inter si è mostrata per l’ennesima volta incapace di venir fuori, in qualche modo, dalle trappole delle grandi sfide.

MOMENTI DECISIVI – Antonio Conte ha giustamente ricordato quanto sia importante essere pazienti in questo momento. Dato che le vittorie non si costruiscono da un giorno all’altro, soprattutto se non alzi un trofeo dal lontano 2011. Ma se gli ultimi scogli contro cui l’Inter si è frantumata, in campionato e in Coppa Italia, sono Napoli e Lazio allora chiedere qualcosina in più sembra doveroso. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il match del San Paolo è stata la prosecuzione naturale della sconfitta dell’8 marzo contro la Juventus. Come se il lockdown non fosse esistito. A Torino il predominio non era stato così netto, ma i nerazzurri si sono comunque sciolti al primo montante nello stomaco. Le due gare raccontano di una squadra non abituata a gestire momenti difficili e partite che contano per un trofeo. I cosiddetti momenti da dentro o fuori. La crescita tecnica dell’Inter, rispetto all’anno scorso, non è in discussione. Come pure l’asticella alzata a livello d’organico. Ma poi la classifica di campionato dice che, vincendo il recupero contro la Sampdoria, l’Inter sarebbe a meno sei dalla Juventus. E quei sei punti altro non sarebbero che il frutto dei due scontri diretti persi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport