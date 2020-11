L’Inter e Conte sperano per Brozovic: possibilitÃ  Real Madrid

L’Inter e Conte sperano per Brozovic: possibilità Real...

L’Inter e Conte sperano per Brozovic: possibilità Real Madrid

Condividi questo articolo

Marcelo Brozovic

La positività di Marcelo Brozovic al Covid apre un nuovo buco a centrocampo per Antonio Conte e l’Inter che sperano di poter recuperare il centrocampista croato per la sfida di Champions contro il Real Madrid

La positività al covid di Marcelo Brozovic riscontrata nel ritiro della nazionale croata apre un nuovo problema centrocampo per l’Inter e Antonio Conte. Il giocatore, già rientrato a Milano, sarà sicuramente assente nella sfida di campionato dopo la sosta contro il Torino, ma nello staff nerazzurro si coltiva la speranza possa negativizzarsi in fretta per poter essere a disposizione nella fondamentale sfida di Champions League contro il Real Madrid.