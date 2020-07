L’Inter e Conte alla ricerca del Lautaro Martinez perduto – CdS

Il “Corriere della Sera” analizza la necessità dell’Inter di ritrovare il vecchio Lautaro Martinez, quello che scombussolava le difese avversarie e segnava a raffica. La trattativa silenziosa col Barcellona l’ha destabilizzato più di quanto non fosse evidente. Ma i nerazzurri hanno bisogno di lui prima di qualunque riflessione sul futuro prossimo

PRESENTE E FUTURO – Secondo il “Corriere della Sera”, “Il finale di campionato dell’Inter è un incrocio tra la necessità di chiudere dignitosamente la corsa in Serie A e programmare in anticipo la prossima stagione“. Oggi i nerazzurri sfidano il Bologna a San Siro senza particolari urgenze di classifica, se non la volontà di tentare l’assalto alla Lazio e difendersi da quelli dell’Atalanta. Secondo il quotidiano milanese, la partita di oggi serve anche a capire quale strada potrà prendere il futuro di Lautaro Martinez. Martedì, infatti, scade la clausola rescissoria da 111 milioni e il Barcellona, a meno di clamorose sorprese, non ha nessuna intenzione di pagarla.

RITROVARSI – Per la verità, Lautaro Martinez è ancora al centro del progetto nerazzurro, seppur con le polveri bagnate. Il centravanti è in ballottaggio con Alexis Sanchez per una maglia da titolare contro il Bologna ed è molto probabile che parta dall’inizio (QUI la probabile formazione nerazzurra). “A preoccupare – secondo il “Corriere – è il suo periodo di involuzione. Il ‘Toro’ non è più lui e non lo era già prima della sospensione del campionato. Nelle ultime sei partite pre e post lockdown ha segnato appena una rete, contro la Sampdoria. Poi tante partite buttate vie, incolori, senz’anima. La sola idea di trasferirsi a Barcellona lo ha totalmente destabilizzato“.

ATTACCO DA RIFARE? – L’argentino, in ogni caso, ha mantenuto un livello di professionalità estremamente elevato, data la situazione. Ma tutta questa incertezza sul suo futuro di certo non fa bene alle prestazioni. “Si capirà più avanti se il trasferimento si concretizzerà, il club non può regalarlo e non ha intenzione di cederlo per meno di 90 milioni, però non ha nessuna preclusione a venderlo. Quei soldi in fondo servono per ricostruire gran parte della rosa che necessità di una profonda ristrutturazione“. Si parla soprattutto del reparto offensivo, che nonostante le continue defezioni non ha mai deluso, come testimoniano le 62 reti segnate in campionato, più di quanto avesse fatto la Juventus (59) prima del derby contro il Torino di ieri.

OLOGRAMMA – Contro il Brescia sono arrivati sei gol da sei giocatori differenti, a rafforzare la tesi di un’Inter formato cooperativa del gol. Ma Lautaro Martinez è rimasto a secco anche contro le Rondinelle. “Il centravanti argentino fino a fine gennaio è stato stratosferico, tanto da far scomodare Lionel Messi che ha chiesto al Barcellona di acquistarlo. I 17 gol stagionali, di cui 5 realizzati in Champions League, hanno fatto schizzare la quotazione e pure aumentato la pressione sull’ex Racing“. Futuro a parte, da qui a fine stagione serve il ‘Toro’ vero, non un suo fantasma.

