L’Inter di Inzaghi prima per tiri in porta, assist e cross: ecco i numeri

Inter, i numeri parlano chiaro: davanti a tutti per tiri in porta, assist e cross. E, inoltre, la squadra di Inzaghi è la terza miglior difesa del campionato.

CHE NUMERI – L’Inter oggi è il miglior attacco del campionato di Serie A con 32 gol a segno, ma non solo. La squadra allenata da Simone Inzaghi vince e convince, e lo dimostra nelle statistiche: primi per tiri in porta (67), assist (22) e cross (181), terzi per numero totale di tiri (194 dietro Roma e Atalanta), angoli in proprio favore, tocchi di palla nell’aria di rigore avversaria e, nonostante questo, sono anche la terza miglior difesa del campionato.