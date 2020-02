L’Inter di Conte si trova in una condizione inedita, ecco quale – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come ora l’Inter di Conte si trovi nella condizione di dover recuperare punti sia alla Juventus che alla Lazio.

CONDIZIONE INEDITA – Il potere logora chi ce l’ha o chi non ce l’ha? Il dibattito resterà aperto. Intanto dopo la sconfitta con la Lazio l’inter si trova ad affrontare una condizione inedita nella storia del suo campionato: quella della terza forza. Fino ad una settimana fa, infatti, aveva “assaggiato” solo la vetta della classifica – per 12 giornate, la metà delle quali in coabitazione con la Juventus – o, al peggio, la seconda piazza, sempre dietro ai bianconeri.

INSEGUITRICE – Adesso, dovendo inseguire, e non più solo una squadra, inevitabilmente aumenta la pressione e si riducono i margini di errore. Anche perché la Juventus, ieri pomeriggio, ha già fatto il suo dovere, superando la Spal, e la Lazio potrebbe seguirla oggi alle 12.30 contro il Genoa. Tanto più che domenica prossima ci sarà lo scontro diretto con i bianconeri. Tutto rinviato per ora. Infatti oggi l’Inter non andrà in campo, partita rinviata per l’allarme coronavirus. Ma ora deve inseguire.