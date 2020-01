L’Inter deve riconquistare San Siro, rendimento migliore in trasferta – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come l’Inter abbia trovato più punti in trasferta. Serve quindi migliorare il rendimento a San Siro.

MIGLIORARE A SAN SIRO – Alla riconquista di San Siro. Già perché, al di là dell’ultimo pareggio con il Lecce, l’Inter viaggia più forte in trasferta che in casa. Attenzione, non che il rendimento interno sia così deficitario. Esiste, però, una significativa differenza tra i punti persi tra le mura amiche e quelli lasciati per strada lontano dal Meazza. Non a caso, l’unica sconfitta in campionato è arrivata proprio in casa, contro la Juve, lo scorso 6 ottobre. E a quella si sono aggiunti anche i pareggi con Parma, Roma e Atalanta. In tutto, quindi, 21 punti raccolti sui 30 disponibili. Beh, in trasferta, l’Inter ha giocato lo stesso numero di gare ed è stata bloccata soltanto dalla Fiorentina e, appunto, dal Lecce. Il bottino, quindi, è stato di 36 punti sugli stessi 30 a disposizione.

MEGLIO CON GLI SPAZI – Da notare che i 2 pareggi si sono registrati negli ultimi 3 viaggi (in mezzo c’è stata la netta vittoria in casa del Napoli), visto che i nerazzurri avevano cominciato il torneo con 7 successi consecutivi lontano da San Siro. Dietro questa differenza, probabilmente, ci sono ragioni tattiche. In trasferta, infatti, l’Inter spesso e volentieri ha a disposizione più spazi, perché gli avversari aspettano meno e provano comunque ad attaccare. Così, Lukaku e Lautaro posso scatenarsi. E, infatti, entrambi hanno uno score migliore fuori casa. Delle 24 reti realizzate in tandem, ben 16, quindi due terzi, sono arrivate in viaggio: 10 su 14 per il belga e 6 su 10 per l’argentino. Allargando il discorso, in generale a San Siro l’Inter segna di meno: 18 centri contro 23. E’ vero che incassa qualche gol in più (7 invece di 10), ma è solo la conferma che in trasferta le gare finiscono per essere più aperte.