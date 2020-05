L’Inter corre e suda: palloni sanificati dopo ogni turno, Conte vigila – GdS

L’Inter continuerà ad allenarsi ad Appiano Gentile senza giorni di pausa. Ieri è spuntato anche il pallone, con sanificazioni periodiche. C’era anche Antonio Conte, nonostante non si sia ancora sottoposto a tampone

MACCHINE IN MOTO – L’Inter continua a faticare sul campo. Sprazzi di normalità che hanno rimesso in moto la macchina, con la speranza di portarsi dietro tutto il carrozzone del campionato. Per ora, è soltanto un barlume di luce oltre la buia galleria. Nel frattempo, i nerazzurri sudano e corrono, sotto l’occhio vigile di Antonio Conte. Impossibile far restare a casa il tecnico, non c’è tampone (non effettuato) che tenga. La necessità di guidare i suoi è più forte anche della preoccupazione sanitaria. Così è andata anche ieri, per il terzo giorno di allenamenti individuali ad Appiano. C’era Conte, ancora una volta, a distanza fisica ma non psicologica dal suo gruppo. E con il tecnico c’era anche Giuseppe Marotta, pure lui alla Pinetina per il secondo giorno di fila.

AL COMPLETO – C’erano quasi tutti in campo e fa davvero notizia, perché all’Inter non è mai andata così bene da questo punto di vista in stagione. La sosta forzata di due mesi almeno a questo è servita. Victor Moses e soprattutto Stefano Sensi, gli infortunati di marzo, corrono in campo come i compagni, completando le sedute da 90 minuti ciascuna. Non solo atletica, però. Perché il protagonista, oltre a quanto deciso dal professor Antonio Pintus, è anche il pallone. L’Inter corre e calcia. Tanto che i palloni vengono sanificati dopo ogni turno di allenamento, ovvero quando i primi otto a scendere in campo lasciano spazio al gruppo successivo.

ROUTINE – Si allenano anche i portieri, anche se ovviamente con minore intensità rispetto al solito. Il programma al momento non prevede giorni di riposo. L’Inter si allenerà anche stamattina. E poi, da metà settimana in poi, via al secondo giro di tamponi e di test per tutti. Che stavolta sarà senza eccezioni, riguarderà tutti i componenti dello staff, dirigenti e soprattutto Conte.

Fonte: La Gazzetta dello Sport