L’Inter col Parma conferma le difficoltÃ  difensive: Conte cambia tardi – TS

L’Inter col Parma conferma le difficoltà difensive: Conte cambia tardi – TS

“Tuttosport” sottolinea i difetti principali m0strati dall’Inter contro il Parma. In primis la fase difensiva, poi i correttivi in ritardo di Conte.

NESSUN ADEGUAMENTO – Anche contro il Parma l’Inter ha mostrato i limiti delle ultime uscite. Sia recenti che pre-Covid-19. In particolare la lettura del match, con i nerazzurri incapaci di contrastare il gioco dei gialloblù, malgrado sia ormai noto da due stagioni. Difesa bassa sulla linea dell’area di rigore e ripartenze verticali, affidate ai velocisti come Gervinho e Kulusevski con Cornelius riferimento per i lanci lunghi. Il Parma all’andata aveva strappato così il 2-2 e così ha ancora messo in difficoltà gli uomini di Conte per oltre un’ora. Il tecnico ha atteso troppo per cambiare volto alla sua squadra.

PROBLEMI IN DIFESA – Poi c’è la fase difensiva. L’Inter continua a subire gol. L’ultimo clean sheet risale al 2 febbraio con l’Udinese. Nelle successive 6 partite sono arrivati ben 11 gol. Col Parma ha giocato un terzetto inedito, ma le difficoltà non sono diminuite. Anzi. De Vrij non è il baluardo di qualche mese fa e chiunque gli giochi attorno finisce per commettere distrazioni.