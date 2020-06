L’Inter caccia la Juventus, servono Lukaku e Lautaro Martinez – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter ha cominciato la sua rincorsa alla vetta della classifica e chiede lo sprint a Lautaro Martinez e Lukaku.

INIZIA LA RINCORSA – Ricomincia la caccia. L’Inter ha fatto il suo dovere domenica battendo la Samp e così i nerazzuri sono tornati a braccare i bianconeri. E la Lazio. Nella speranza che lascino per strada qualche punto. Ma Conte e i suoi uomini dovranno pure stare attenti a non commettere errori. Un piccolo inciampo potrebbe risultare fatale.

ATTACCO FONDAMENTALE – A vantaggio dell’Inter c’è senza dubbio il calendario. Dal Sassuolo e per le prossime 6 giornate i nerazzurri affronteranno solo avversari di medio o piccolo cabotaggio. Nel girone d’andata furono 19 punti su 21 disponibili. Insomma è l’occasione per puntare alla vetta della classifica. E la differenza dovranno farla Lukaku e Lautaro. Sono loro il vero ago di bilancia delle fortune interiste, nonché i finalizzatori del calcio di Conte. Non a caso all’andata nello stesso arco di partite i due attaccanti hanno messo insieme per 13 reti. 9 per l’ariete belga e 6 per il Toro argentino. Il filotto cominciò proprio con le 4, equamente divise, al Sassuolo.