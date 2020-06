L’Inter blinda i suoi giovani, due rinnovi sono già pronti – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter ha rinnovato i contratti di due dei suoi migliori talenti delle giovanili.

DUE RINNOVI – Blindati. L’Inter ha rinnovato i contratti del difensore Lorenzo Pirola e del portiere Filip Stankovic: il primo fino al 2025, il secondo con nuova scadenza fissata al 2024. Entrambi sono già agli ordini di Antonio Conte in prima squadra: Stankovic, figlio d’arte, peraltro domenica sarà in panchina complice la squalifica di Padelli. Pirola ha invece già da tempo conquistato il tecnico, che ne rimase impressionato la scorsa estate durante la tournée estiva nerazzurra in Asia.