L’Inter attende il tampone di Skriniar, i tempi per l’eventuale recupero – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar è in attesa del tampone che potrebbe certificare la sua negatività al Covid-19. L’Inter spera di poterlo recuperare per le prossime trasferte di Genova e Kiev, ma vista la lunga inattività potrebbe essere difficile. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

IN ATTESA – Skriniar attende il tampone, ma la sua presenza nelle prossime trasferte contro il Genoa e contro lo Shakthar Donetsk sembra essere difficile: «Si aspetta il tampone di Skriniar, ma anche qualora fosse positivo, è difficile possa essere a disposizione per Genova e Kiev visto il lungo stop».