L’Inter attende i tamponi: due recuperi per lo Shakhtar Donetsk? – Sky

L'Inter attende i tamponi: due recuperi per lo Shakhtar Donetsk?

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter ha svolto oggi i tamponi al Covid dopo la positività riscontrata ieri in Hakimi. L’esito è atteso per domani, ma si spera nel recupero di Radu e Gagliardini per la prossima sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

ATTESA TAMPONI – La positività di Hakimi fa paura all’Inter, che oggi ha svolto i test a tutta la rosa. Si attendono anche due recuperi: «I tamponi sono stati fatti oggi e si attendono i risultati domani. Si attendono anche quelli di Gagliardini e Radu. Saranno indisponibili per Genova, ma si spera di poterli riavere a Kiev».