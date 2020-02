L’Inter attende Eriksen, Lazio giri al massimo, Juventus balbettante – GdS

Terzo estratto dell’analisi de “La Gazzetta dello Sport” sulla lotta scudetto. Dopo calendari (QUI), e rose (QUI), è la volta dei margini di crescita. Juventus ancora avanti alle altre. Mentre l’Inter attende Eriksen, la Lazio sembra aver già raggiunto il proprio picco di massima

OLTRE IL MASSIMO – L’impressione è che questa Lazio sia già andata oltre se stessa. Sensazioni confermate dopo aver vinto entrambi gli scontri diretti, in casa, contro Juventus e Inter. I biancocelesti, dunque, sono chiamati a mantenere un ritmo indiavolato, per restare incollati ad una Juventus balbettante e ad un’Inter in cerca di nuova quadra. Ciò non significa che la squadra di Simone Inzaghi, dopo aver raggiunto il picco, sia destinata a crollare. Ma i margini di miglioramento delle due concorrenti sono di gran lunga più visibili. La Juventus deve registrare la difesa e spera di farlo col rientro in gruppo di Giorgio Chiellini, mentre Antonio Conte sta cercando di capire come porre Christian Eriksen al centro del suo progetto.

QUALITÀ AL POTERE – L’obiettivo del tecnico leccese, infatti, è quello di dare nuova linfa e luce ad un centrocampo che troppe volte si eclissa dalla partita. La possibilità di registrare l’intesa tra Eriksen e Marcelo Brozovic potrebbe illuminare la manovra nerazzurra, aumentando la dose di creatività. Sarà importante, inoltre, il recupero del miglior Stefano Sensi, voglioso di tornare sui livelli d’inizio campionato. Le lacune della mediana finora sono state nascoste dal duo delle meraviglie Romelu Lukaku–Lautaro Martinez. Ma Conte è chiamato a rivoluzionare il mini equilibrio raggiunto dai suoi, diventato fin troppo prevedibile nelle ultime uscite.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando