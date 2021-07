L’Inter aspetta D’Ambrosio, condizioni valutate con calma – SM

L’Inter farà a meno di Danilo D’Ambrosio nell’amichevole di oggi contro la Pergolettese. Il difensore si è infortunato nell’ultimo allenamento congiunto contro la Pro Sesto, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni senza fretta.

