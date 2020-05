L’Inter accelera: dalla prossima settimana gruppo compatto – Sky

L’Inter ha ripreso nei giorni scorsi gli allenamenti di gruppo. Per il momento si lavora ancora a gruppi, ma da domani dovrebbero riprendere gli allenamenti con tutto il gruppo compatto

La novità della settimana appena trascorsa in casa Inter è stata la ripresa degli allenamenti di gruppo. Dopo un periodo di lavoro individuale, infatti, la squadra nerazzurra ha ripreso nei giorni scorsi gli allenamenti di gruppo. Antonio Conte però ha preferito dividere la squadra comunque in due gruppi alternati, ma sta per arrivare un’ulteriore accelerazione verso la ripresa di un lavoro “normale” propedeutico alla ripresa del campionato ormai sempre più probabile e vicina. Secondo “Sky Sport”, infatti, l’Inter è tra quelle squadre che da domani, o comunque nei prossimi giorni della settimana a venire, riprenderà con gli allenamenti con tutto il gruppo al completo.