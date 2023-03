L’Inter a San Siro non tradisce (quasi) mai: con il Lecce sterzata decisa – TS

L’Inter vince contro il Lecce e ritorna al secondo posto. I nerazzurri, tra le mura amiche di San Siro, hanno quasi sempre convinto

FORTINO – L‘Inter conquista i 3 punti contro il Lecce e conferma il trend positivo a San Siro. I nerazzurri, nel proprio stadio, difficilmente perdono punti. Nel 2023, in 9 partite giocate al Meazza – coppe comprese – sono arrivate ben 8 vittorie: l’unico neo la sconfitta con l’Empoli. Le prossime due partite, però, l’Inter le giocherà fuori casa. La prima venerdi al Picco contro lo Spezia. Settimana prossima, invece, ci sarà il ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto allo stadio Dragão. Per arrivare al meglio alla sfida di Champions League, sarà importante per i nerazzurri non fallire l’appuntamento con lo Spezia, dopo aver vinto la sfida con il Lecce, che ha segnato una sterzata decisa nel percorso dei nerazzurri, dopo lo stop del Dall’Ara.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino