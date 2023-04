Lineker sul caso Lukaku: «Punito l’unico uomo che ha ricevuto abusi razzisti!»

Gary Lineker commenta con amarezza la decisione della Giustizia Sportiva riguardo il ricorso fatto dall’Inter (vedi QUI) dopo la squalifica di Romelu Lukaku (vittima dei cori razzisti). L’ex leggenda inglese ha espresso la sua opinione attraverso un post pubblicato su Twitter.

CORI RAZZISTI – Gary Lineker ha espresso così la sua opinione attraverso un post pubblicato sui social riguardo la conferma della squalifica inflitta a Romelu Lukaku: «Decisione terribile. L’unica persona punita è l’uomo che ha ricevuto l’abuso razzista!».

Awful decision. The only person punished is the man who received the racist abuse. 🤔 https://t.co/lb8VR8j1YO

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 21, 2023