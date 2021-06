Lineker elogia Lukaku: «Si rifiuta di cadere, bisogna premiare l’onestà»

L’ex campione dell’Inghilterra Gary Lineker ha voluto elogiare sul suo profilo Twitter Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, durante, la gara tra Belgio e Portogallo (in corso) si è reso protagonista di un gesto molto sportivo

SPORTIVO − Lineker ha commentato il gesto molto corretto di Lukaku in Belgio-Portogallo ma non rilevato dall’arbitro Felix Brych. Così, l’ex giocatore su Twitter: «Romelu Lukaku viene tirato indietro e si rifiuta di cadere e poi non riceve un calcio di punizione è esattamente il motivo per cui i giocatori si tuffano. Gli arbitri devono premiare l’onestà se deve cambiare».